РНБО може запровадити санкції проти облгазів Фірташа – ЗМІ

РНБО може запровадити санкції проти облгазів через борг на майже 10 млрд грн перед Оператором ГТС за відібраний і не оплачений газ з ГТС в якості виробничо-технологічних витрат.

Про це повідомляє liga.net з посиланням на 2 джерела, знайомих з планами РНБО.

У розпорядження видання є внутрішній підрахунок ОГТСУ боргів облгазів за відібраний газ з ГТС протягом 2020-го і першого кварталу 2021 року.

"У документі йдеться, що за звітний період облгази викачали газу з ГТС, не розплатившись, на 9,88 млрд грн.

Найбільші боржники - облгази, що працюють під брендом Регіональної газової компанії (РГК), пов'язаної з Дмитром Фірташем - 7,97 млрд грн. Більша частина боргу сформувалася за перший квартал поточного року, коли в Україні діяли обмежені ціни на газ для населення - 6,99 грн за кубометр", - пише liga.net.

Зазначається, що справжність оприлюдненого виданням документу підтверджує прес-реліз Оператора ГТС від 6 травня, де також вказана сума боргу в 9,8 млрд грн.

"Такі величезні борги облгазів створюють реальну загрозу фінансовій стабільності Оператора ГТС, відповідно, загрозу енергетичній безпеці України. Тому РНБО включилося в процес.

До того ж, фінансова нестабільність оператора ГТС грає на руку Газпрому, який всіма силами лобіює Північний потік-2", - заявило виданню на умовах анонімності джерело з нафтогазової галузі.

За словами співрозмовника видання, відповідне рішення РНБО може прийняти вже 7 травня, проте, які санкції можуть загрожувати облгазам від РНБО, йому невідомо.

"Про майбутні плани РНБО liga.net також повідомив співрозмовник, близький до президента Зеленського.

За його інформацією, РНБО розглядає кілька варіантів можливого рішення - від попередження до заморозки активів і націоналізації з подальшою реприватизацією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Загальна заборгованість облгазів перед "Оператором ГТС України" та нарахування до сплати за послуги балансування становлять 9,8 млрд грн - за минулий тиждень погасили менше 1% від боргу (9,7 млн грн).

Рада нацбезпеки та оборони України розгляне питання "ускладнення економічної ситуації через підвищення тарифів на комунальні послуги", для цього просить у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля дані про власників газових та енергокомпаній.