Приватні облгази заборгували Оператору ГТС майже 10 мільярдів

Загальна заборгованість облгазів перед "Оператором ГТС України" та нарахування до сплати за послуги балансування становлять 9,8 млрд грн - за минулий тиждень погасили менше 1% від боргу (9,7 млн грн).

Про це повідомляє прес-служба "Оператора ГТС України" у Facebook.

У компанії заявляють, що сума заборгованості "астрономічно зросла за останні місяці".

"І, хоча динаміка погашення заборгованості залишається неспівставною з її розміром (за минулий тиждень отримали 9,7 млн грн, або менше 1% від боргу), маємо і позитивні новини.

Компанія Кременчукгаз перерахувала ОГТСУ 5,6 млн грн заборгованості за січень. Наразі нарахування до сплати та борги Кременчукгазу дорівнюють нулю", - додали у прес-службі.

У компанії також заявили, що майже чверть операторів ГРМ намагаються вчасно розраховуватися за утворені негативні небаланси.

"Інші ж - системно накопичують борги. Постає питання щодо цільового використання тарифних коштів, адже в тарифі майже 50% - це кошти на ВТВ. І населення їх справно сплачує.

Загальна заборгованість облгазів перед ОГТСУ та нарахування до сплати за послуги балансування становлять 9,8 млрд грн. Саме на таку суму вони відібрали газ з державної газотранспортної системи для власних виробничо-технічних витрат", - резюмували у "Операторі ГТС".

Нагадаємо:

Повідомлялось, що за 2020 рік учасники ринку газу заборгували оператору ГТС 1,6 мільярда за газ, відібраний з ГТС.

Читайте також: Голова газотранспортної системи Макогон: неможливо імпортувати газ з Росії, а безпеку – із США

Економічна правда