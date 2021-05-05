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Рада нацбезпеки візьметься за тарифи, просить дані про власників газових та енергокомпаній – ЗМІ

Середа, 5 травня 2021, 18:26
 

Рада нацбезпеки та оборони України розгляне питання "ускладнення економічної ситуації через підвищення тарифів на комунальні послуги", для цього просить у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля дані про власників газових та енергокомпаній.

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на листа від секретаря РНБО Олексія Данілова.

Відтак, Данілов просить Шмигаля надати матеріали щодо структури власності енергогенерувальних та енергопостачальних компаній, газопостачальників та газзбутів, а також ліцензованих Нацкомісією з тарифів теплопостачальних компаній.

Також РНБО запитує "історії переходу прав власності на зазначені компанії у приватну власність".

У листі секретар Ради нацбезпеки просить прем’єра підготувати матеріали щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та щодо вдосконалення держрегулювання на відповідних ринках.

 
Liga.net

Нагадуємо:

Кабмін не змінив тариф на електроенергію для населення, залишивши ціну на рівні 1 грн 68 коп за кВт/год.

Також уряд 28 квітня продовжив механізм дії покладених соціальних обов'язків (ПСО) до 30 червня.

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тарифи газ тепло електроенергія Кабмін

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