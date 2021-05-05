Рада нацбезпеки візьметься за тарифи, просить дані про власників газових та енергокомпаній – ЗМІ
Рада нацбезпеки та оборони України розгляне питання "ускладнення економічної ситуації через підвищення тарифів на комунальні послуги", для цього просить у прем’єр-міністра Дениса Шмигаля дані про власників газових та енергокомпаній.
Про це повідомляє Liga.net з посиланням на листа від секретаря РНБО Олексія Данілова.
Відтак, Данілов просить Шмигаля надати матеріали щодо структури власності енергогенерувальних та енергопостачальних компаній, газопостачальників та газзбутів, а також ліцензованих Нацкомісією з тарифів теплопостачальних компаній.
Також РНБО запитує "історії переходу прав власності на зазначені компанії у приватну власність".
У листі секретар Ради нацбезпеки просить прем’єра підготувати матеріали щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та щодо вдосконалення держрегулювання на відповідних ринках.
Нагадуємо:
Кабмін не змінив тариф на електроенергію для населення, залишивши ціну на рівні 1 грн 68 коп за кВт/год.
Також уряд 28 квітня продовжив механізм дії покладених соціальних обов'язків (ПСО) до 30 червня.
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