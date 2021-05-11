Вітренко розповів, які завдання отримав від Зеленського

Вище керівництво країни доручило голові НАК "Нафтогаз України" Юрію Вітренкові знову вивести компанію на прибуток і збільшити видобуток газу.

Про це заявив сам Вітренко в інтерв'ю НВ Бізнес.

"У мене є завдання від президента і прем'єр-міністра організувати роботу "Укргазвидобування" ефективним чином, щоб потреби населення України були повністю покриті газом власного видобутку. В першу чергу це питання національної безпеки", – заявив новий глава НАК.

За словами Вітренка, його завдання полягає в тому, щоб "покласти на стіл факти, які дозволяють ухвалити обґрунтовані рішення, які дозволяють зробити так, щоб президента і прем'єр-міністра... ніхто не розводив".

До збільшення видобутку і реалізації ресурсного потенціалу України Вітренко отримав завдання організації прибуткової і стабільної роботи "Нафтогазу", "без перекладання відповідальності".

"Якщо в ланцюжку поставок, по якій газ зі свердловини надходить в оселі українців у вигляді газу або тепла, є проблеми, то їх не можна просто перекладати на інших. Повинна бути активна роль Нафтогазу, щоб ці проблеми в країні були вирішені", – заявив він.

Голова "Нафтогазу" додав, що ціна на газ є одним з елементів системи рівнянь тарифоутворення разом з енергоефективністю та рівнем розрахунків споживачів з постачальником.

Вітренко зазначив, що напередодні призначення зустрічався з президентом Зеленським частіше, ніж з главою його Офісу Андрієм Єрмаком.

"З Єрмаком ми ніколи не обговорювали ніякі завдання щодо мого приходу в Нафтогаз або, до цього, на пост міністра енергетики", – заявив він.

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Нагадуємо:

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

5 травня Вітренко підписав наказ, згідно з яким співробітники компанії повинні узгоджувати з ним свої публічні коментарі щодо діяльності компанії.