Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
8 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,91 - 27,93 гривні;
Євро – 33,21 - 33,23 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,79 – 27,98 гривні. Євро купують по 32,87 гривні, продають по 33,21 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,81 - 27,88 гривні, євро - 32,95 - 33,05 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 8 квітня на рівні 27,89 гривні.
8 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,00 - 28,02 гривні.
7 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,88 - 27,89 гривні.
7 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.
Економічна правда
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