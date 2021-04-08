Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

8 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,91 - 27,93 гривні;

Євро – 33,21 - 33,23 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,79 – 27,98 гривні. Євро купують по 32,87 гривні, продають по 33,21 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,81 - 27,88 гривні, євро - 32,95 - 33,05 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 8 квітня на рівні 27,89 гривні.

8 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,00 - 28,02 гривні.

7 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,88 - 27,89 гривні.

7 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

Економічна правда