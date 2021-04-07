Вітренко написав заяву про звільнення – джерела
В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.
Про це повідомляють джерела ЕП.
За словами джерел, він вивіз особисті речі з міністерства ще 2 тижні тому.
За словами джерела з оточення Вітренка, про свій відхід він почав говорити ще близько двох тижнів тому.
Передбачалось, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським у Катар ситуація може змінитися, але в підсумку в.о. міністра написав заяву.
ЕП звернулась до Вітренка за коментарем.
Нагадаємо:
У грудні 2020 року повідомлялось, що колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко отримає держоблігацій на 4 мільйони доларів строком на 5 років в рамках "мирової" угоди з "Нафтогазом" щодо виплати йому премії та уникнення конфлікту інтересів перед призначенням в уряд.
На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики.
21 грудня 2020 року Кабмін на позачерговому засіданні призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики - на нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.
28 січня Юрія Вітренка з другої спроби не призначили першим віцепрем’єром - міністром енергетики.
23 лютого Верховна Рада схвалила законопроєкт №4531 про відновлення конкурсів на зайняття посад держслужби – з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського, який пропонував розширити повноваження в.о. міністрів.
Пізніше закон підписав президент Володимир Зеленський.
Економічна правда
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