Вітренко написав заяву про звільнення – джерела

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

Про це повідомляють джерела ЕП.

За словами джерел, він вивіз особисті речі з міністерства ще 2 тижні тому.

За словами джерела з оточення Вітренка, про свій відхід він почав говорити ще близько двох тижнів тому.

Передбачалось, що після поїздки Вітренка з президентом Володимиром Зеленським у Катар ситуація може змінитися, але в підсумку в.о. міністра написав заяву.

ЕП звернулась до Вітренка за коментарем.

Нагадаємо:

У грудні 2020 року повідомлялось, що колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко отримає держоблігацій на 4 мільйони доларів строком на 5 років в рамках "мирової" угоди з "Нафтогазом" щодо виплати йому премії та уникнення конфлікту інтересів перед призначенням в уряд.

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики.

21 грудня 2020 року Кабмін на позачерговому засіданні призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики - на нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

28 січня Юрія Вітренка з другої спроби не призначили першим віцепрем’єром - міністром енергетики.

23 лютого Верховна Рада схвалила законопроєкт №4531 про відновлення конкурсів на зайняття посад держслужби – з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського, який пропонував розширити повноваження в.о. міністрів.

Пізніше закон підписав президент Володимир Зеленський.

Економічна правда