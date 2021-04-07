Данілов: Держгеонадра має за 2 місяці викласти в публічний простір усі ліцензії

Держгеонадра має за 2 місяці викласти в публічний простір усі ліцензії на розробку надр, які сьогодні є в державі.

Про це в у інтерв’ю Lb.ua заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Покажіть, хто володіє сьогодні надрами і чому так сталося, що ми як громадяни від цих надр не отримуємо аж нічого? Публічність процесів - це питання номер один і обов’язковий крок для подолання корупції", - зазначив він.

"Для нас не має значення прізвище, ім’я, по батькові. Важливі процедура і публічність процесу. На засіданні Ради нацбезпеки і оборони ми прийняли рішення, що за два місяці пан Опімах (голова Держгеонадр - ред.) має викласти в публічний простір усі ліцензії, які сьогодні є в державі. Це перше питання.

Друге питання - ми маємо розуміння, чи здійснюється розробка родовищ, чи не розробляються і який зиск з цього отримує держава, а відповідно - ми з вами. Щодо кожної ліцензії", - додав Данілов.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 19 березня про санкції проти 19 компаній у сфері надрокористування.

Держгеонадра відповідно до уведеного президентом Зеленським в дію рішення РНБО про санкції анулювала спецдозволи на надрокористування (нафтогазові площі) 19 компаніям.

19 березня за підсумками засідання РНБО секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що вводяться санкції проти 19 компаній, які використовують українські надра.

"Проти цих 19 компаній застосований максимальний вид санкцій, які може застосувати наша країна", – зазначив Данілов.

Запроваджені санкції включають: блокування активів, обмеження торгових операцій, припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, анулювання ліцензій, заборона на участь в приватизації і низку нших обмежень.

Компанії мають дозволи на геологічне вивчення нафтогазоносних площ на Полтавщині, що раніше належали компанії "Голден Дерік".

"Голден Дерік" за часів президентства Віктора Януковича була близькою до ексміністра Едуарда Ставицького та без конкурсів отримала три десятки родовищ в Полтавській області. Після зміни влади вона втратила ліцензії, але змогла більшу частину їх відсудити, що збіглося зі зміною власників фірми.

Власником стала фірма, що змінила назву на "Іст Юроуп Петролеум". 33% цієї компанії належали державній "Надра України", яка вийшла з засновників 31 грудня 2018 року.

У держреєстрі бенефіціаром низки цих компаній вказано їх керівника Віталія Лупето. Раніше вважалося, що надрокористувачі належать бізнесменові Павлу Фуксу, однак він спростував цю інформацію в інтерв'ю ЕП.

Данілов 19 березня також заявив, що в Україні проведуть аудит всіх дозволів на користування надрами країни, починаючи з 1994 року. Попередні перевірки показали, що більшість дозволів отримали компанії, контроль яких здійснюється через офшори.

25 березня Зеленський також підписав указ №122/2021 щодо введення в дію рішення РНБО - прем'єру Денису Шмигалю рекомендовано доручити Держгеонадру провести позапланові перевірки компаній, які поза аукціоном отримали спецдозволи на видобуток корисних копалин.