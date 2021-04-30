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НБУ встановив курс гривні на перший робочий день травня

П'ятниця, 30 квітня 2021, 20:20
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 5 травня квітня на рівні 27,73 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,51 грн (на 30 квітня – 33,64 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 30 квітня на рівні 27,75 гривні.

29 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,75 гривні.

29 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,74 гривні.

30 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,72 - 27,74 гривні.

30 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,78 - 27,81 гривні.

Економічна правда

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НБУ курс валют

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