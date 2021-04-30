Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют на 30 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

П'ятниця, 30 квітня 2021, 11:44
 

30 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,72 - 27,74 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,72 - 27,74 гривні;

Євро – 33,54 - 33,55 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,60 – 27,80 гривні. Євро купують по 33,29 гривні, продають по 33,67 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,65 - 27,74 гривні, євро - 33,34 - 33,44 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 30 квітня на рівні 27,75 гривні.

29 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,75 гривні.

29 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,74 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс міжбанк гривня

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют на 29 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 29 квітня 2021, 11:28
Офіційний курс: гривня дещо ослабла до долара 29 квітня 2021, 09:00
Гривня зміцніла на закритті міжбанку 26 квітня 2021, 17:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!