Курс валют на 30 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

30 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,72 - 27,74 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,72 - 27,74 гривні;

Євро – 33,54 - 33,55 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,60 – 27,80 гривні. Євро купують по 33,29 гривні, продають по 33,67 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,65 - 27,74 гривні, євро - 33,34 - 33,44 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 30 квітня на рівні 27,75 гривні.

29 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,73 - 27,75 гривні.

29 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,71 - 27,74 гривні.

Економічна правда