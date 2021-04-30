Новий голова "Нафтогазу" розповів, чи планує проводити кадрові зміни

Новий голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко прийматиме кадрові рішення за результатами зустрічей з керівниками вищої ланки, розглянувши їхні плани щодо того, як вони можуть приносити користь компанії.

Про це Вітренко сказав на прес-конференції у п'ятницю.

"Я маю певний управлінський досвід - як в "Нафтогазі", так і поза ним. Сучасний управлінський досвід каже, що треба завжди дуже виважено підходити до кадрових рішень. Бо робота великої компанії, особливо національної акціонерної компанії, це робота професіоналів", - сказав Вітренко.

За його словами, з кожним із керівників вищої ланки він проведе зустріч, багато зустрічей він уже провів.

"І на цих зустрічах у мене дуже просте питання до керівників - я хочу, щоб вони показали, яку користь вони приносять і планують приносити для компанії. За результатом розгляду їхніх планів, наскільки я як керівник буду довіряти тому, що вони дійсно можуть приносити користь компанії, будуть прийняті відповідні кадрові рішення", - пояснив він.

Вітренко додав, що будь-яких інших критеріїв, крім користі для компанії, у нього наразі для кадрових рішень немає.

"Користь для компанії - це не тільки фінансові результати, не тільки операційні результати, це також розуміння, що ми всі працюємо в національній акціонерній компанії, ми маємо ефективно виконувати національні завдання, які стоять перед компанією", - пояснив він.

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Нагадуємо:

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Економічна правда