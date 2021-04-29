Укрпошта звітує про мільйонний прибуток у 2020 році, відразу ж – про цьогорічні збитки

Укрпошта за результатами 2020 року отримала 160 мільйонів гривень прибутку, проте збиток компанії за перший квартал 2021 року становить 128 млн грн.

Про це директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів у своєму Facebook.

Він оприлюднив дані міжнародного аудиту, у який йдеться про понад 160 млн грн чистого прибутку, 80 млн грн (50%) становлять дивіденди державі.

Смілянський додав, що прибуток став результатом не лише підвищення тарифів, але й обсягів бізнесу: +25% зростання посилок, + 19% платежів та +13% переказів.

Проте він також розкрив фінансові результати за перший квартал 2021 року – а саме, 128 млн грн збитку. Крім того, за словами голови Укрпошти, приріст у сегменті посилок (в штуках) становив 36%, а в сегменті міжнародних посилок - понад 30% порівняно з 1 кварталом 2020 року.

За словами Смілянського, негативний результат початку року спричинений передусім відмовою регулятора підвищувати тарифи на державні послуги компанії. "І якщо тарифи на доставку пенсій були, хоч і з запізненням, підвищені на 11% з 1 квітня, то тарифи на листи як були 9 гривень в 2020 році, так вони 9 гривень залишаються і в 2021 році", – додав він.

Нацкомісія зі зв’язку, каже Смілянський, запропонувала зрештою підвищити тарифи на 10% з 1 липня, або +5% за рік. Але при зростанні витрат на 30-40%, зауважує він, це не змінює загальної ситуації Укрпошти.

Крім того в Укрпошті кажуть, що постанова, якою Кабмін перевів пенсіонерів на обов'язкове обслуговування у банки (за винятком окремих груп), може спричинити компанії понад 700 млн грн збитків за підсумками 2021 року, а також звільнення понад 14 тисяч співробітників.

Смілянський зауважив також ризик анулювання підписаної інвестиційної програми з ЄБРР і ЄІБ на 100 мільйонів євро.

Нагадуємо:

З 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватимуться на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб, для доставки пенсій яким проводитимуть конкурси серед надавачів послуг.

Кабмін схвалив розпорядження про залучення коштів ЄБРР у розмірі 63 млн євро на реалізацію проєктів "Логістична мережа" та "Сільське відділення" Укрпошти.

Як розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, всього Укрпошта залучить близько 100 млн євро від ЄБРР, ЄІБ та власних інвестицій для будівництва 8 сортувальних хабів, 62 регіональних депо та поповнення автопарку.

Економічна правда