За півтора місяця "Доступної іпотеки" банки видали 155 позик

Програма "Доступної іпотеки під 7%" запрацювала 1 березня, відтоді обсяг виданих позик збільшився до 124 млн грн.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

Він зазначив, що наразі до програми долучені 13 банків та вважає, що це "непоганий результат для старту". Усього уповноважені банки видали 155 кредитів на суму 124 млн грн за півтора місяця.

Ще 400 заявок станом на 22 квітня знаходяться на етапі розгляду.

За словами Драганчука, такий показник можна вважати значним для такого короткого періоду з огляду на ризиковість іпотечних кредитів, що вимагає оцінки банками позичальника, предмету іпотеки тощо.

Заступник міністра також розповів, що чимало фінустанов згорнули напрямок іпотечного кредитування після кризи 2008 року, тож іпотека є не в усіх банках. Так, ОТП-банк мусив впроваджувати послугу "з нуля".

Проте у Мінфіні сподіваються, що з успіхом програми "Доступних кредитів" залучатимуться дедалі більше банків. "Надалі ж, завдяки успішному втіленню проєкту, сподіваємося, доведемо кількість банків-учасників принаймні до рівня програми кредитування бізнесу "5-7-9%", – підсумував Драганчук.

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Нагадуємо:

За перший місяць дії програми "Доступна іпотека 7%" банки підписали 59 договорів на 43 млн грн - загалом за цей період банки отримали 212 заявок.

Раніше повідомлялося, що банки, що беруть участь у державній іпотечній програмі з компенсації ставки до 7% річних, висувають різні вимоги до позичальників та житла.

Також банки попереджають позичальників про необхідність сплатити додаткові платежі при оформленні угоди з купівлі нерухомості в рамках державної іпотечної програми.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 банків підписали договори щодо участі у програмі "Доступна іпотека 7%".

Економічна правда