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На Закарпатті планують збудувати новий аеропорт – є три варіанти

П'ятниця, 25 вересня 2020, 15:31
 

У Закарпатській області планують за 2-3 роки збудувати новий аеропорт, а поки відновлять ужгородський.

Джерело: президент України Володимир Зеленський журналістам у Закарпатської області

Пряма мова президента: "Ми вирішили (зі словацьким керівництвом – ред.) питання сьогоднішнього дня: щоб запрацював аеропорт. Ми плануємо оновлення цього аеропорту, у будь-якому випадку, щоб він був нормальний, сучасний, життєдієвий.  

Що стосується географічного розташування цього аеропорту, побудувати на цьому місці великий авіаційний хаб і подовжити злітно-посадкову смугу неможливо

Тому ми будемо будувати фундаментальний міжнародний сучасний аеропорт на Закарпатті. Де він буде? У нас є три варіанти. Ми вже закладаємо гроші у бюджет наступного року, щоб були зроблені початкові роботи з будівництва цього аеропорту  Десь за 2 роки, може 3 роки, ми побудуємо новий аеропорт.

А поки у людей буде можливість з’єднуватися не тільки всередині України, а й подорожувати світом".

Деталі: Аеропорт "Ужгород" не працював 4 роки – з червня 2016 року.

Місцевий чиновник сказав, що за зиму можна буде відновити термінал, "щоб було гарно".

Нагадаємо: 24 вересня під час візиту Зеленського до Словаччини українська та словацька сторони підписали угоду, яка дозволить відновити функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород".

Злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини. Тож для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна угода двох країн про умови використання Україною частини повітряного простору Словаччини. 

Олена Рощенко, УП

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аеропорт авіа Зеленський

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