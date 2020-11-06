Новий аеропорт на Закарпатті: відібрали дві місця для проектування

У Мукачевому та селі Середнє (Закарпатська область) почали перший етап проєктування нового аеропорту на Закарпатті, далі визначать найоптимальніше місце для розташування злітно-посадкової смуги.

Про це повідомив у Facebook голова Держагентства інфраструктурних проектів (Укрінфрапроект) Кирило Хомяков.

За його словами, робоча комісія у складі фахівців Мінінфраструктури, Держагентства інфраструктурних проектів, Державіаслужби та Украероруху розглянула 4 місця розташування: Хуст, Ратівці, Середнє і Мукачево.

"Обрали Середнє та Мукачево - місця, де розміщення смуги буде можливим без тих обмежень по довжині та можливості зліту/посадки, які є наразі в Ужгороді.

У Хусті ділянка обмежена існуючими місцевими дорогами та спорудами рибного господарства. У Ратівцях ділянка розділюється на 3 частини магістральним газопроводом та нафтопроводом "Дружба", шо потребує їх винесення на плями забудови. Також максимальна близькість до кордону - 7 км, а це значить, що є обмеження для проєктованого об’єкта", - пояснив Хомяков.

Він додав, що уже розпочали перший етап проєктування - інженерно-геодезичні вишукування для визначення висотних перешкод. Далі визначатимуть найоптимальніше місце для розташування злітно-посадкової смуги та розпочнуть роботу над проєктуванням.

На будівництво аеропорту буде потрібно орієнтовно 3 млрд грн - на аеродром і 1 млрд грн - на термінал і об'єкти, які буде будувати приватний інвестор.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що для будівництва нового аеропорту в Закарпатській області розглядають 4 потенційні локації - Мукачево, Хуст, а також села Середнє і Ратівці.

У Закарпатській області планують за 2-3 роки збудувати новий аеропорт.

24 вересня під час візиту Зеленського до Словаччини українська та словацька сторони підписали угоду, яка дозволить відновити функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород".

Злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини. Тож для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна угода двох країн про умови використання Україною частини повітряного простору Словаччини.