На Закарпатті розглядають 4 місця для будівництва нового аеропорту

Для будівництва нового аеропорту в Закарпатській області розглядають 4 потенційні локації - Мукачево, Хуст, а також села Середнє і Ратівці.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на Держагентство інфраструктурних проєктів.

"Аеродром нового аеропорту на Закарпатті - робоча група розглянула 4 потенційні локації для будівництва аеродрому. Зараз розглядаються плюси і мінуси локацій для визначення оптимального місця будівництва. Вже в цьому місяці почнуться вишукувальні роботи", - написав у Facebook голова "Укрінфрапроекту" Кирило Хомяков.

Водночас на запит видання у відомстві надали перерахований вище перелік потенційних локацій та додали, що перелік є остаточним, а інші місця для будівництва аеропорту розглядати не будуть.

Зазначається, що Закарпаття відвідала робоча група у складі фахівців Мінінфраструктури, Державіаслужби і ДП "Фінінпро".

"Далі почнуть передпроєктні роботи, куди входить зйомка висотних перешкод, яка допоможе вирішити, як можна розмістити смугу в тому чи іншому місці. На проектні роботи уряд затвердив 30 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що раніше ідея будівництва аеропорту в Мукачеві звучала найчастіше.

Водночас Хуст як потенційну локацію для нового аеропорту називав у 2018 році тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Село Середнє розташоване на половині шляху між Ужгородом та Мукачевом. З ідеєю будівництва аеропорту тут виступала одна з місцевих державних агрокомпаній, яка має в своєму розпорядженні відповідні земельні ділянки.

Село Ратівці розташоване на південь від Ужгорода, в 11 км від нинішнього аеропорту. Нову повітряну гавань намір побудувати до 2023 року. На будівництво аеропорту буде потрібно орієнтовно 3 млрд грн - на аеродром і 1 млрд грн - на термінал і об'єкти, які буде будувати приватний інвестор", - додали в ЦТС.

Нагадаємо:

У Закарпатській області планують за 2-3 роки збудувати новий аеропорт.

24 вересня під час візиту Зеленського до Словаччини українська та словацька сторони підписали угоду, яка дозволить відновити функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород".

Злітна смуга ужгородського летовища закінчується на кордоні зі Словаччиною: літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини. Тож для повноцінної роботи аеропорту "Ужгород" необхідна угода двох країн про умови використання Україною частини повітряного простору Словаччини.