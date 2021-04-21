Новини 21 квітня: земля, збитки "Нафтогазу", скасування доган Рожковій і Сологубу

Про землю. Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до закону про консолідацію земель сільгосппризначення - він, зокрема, передбачає зміни, які можуть означати скасування права українців на безкоштовні 2 га землі.

Про збитки "Нафтогазу". "Нафтогаз" за підсумками 2020 року очікує отримати збиток в 11,8 млрд грн - при цьому, раніше очікувався прибуток в 11,5 млрд грн.

Про скасування доган Рожковій і Сологубу. Суд скасував рішення Ради Національного банку про догану і висловлення недовіри першому заступнику голови правління НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови правління Дмитру Сологубу.

Нацбанк подав апеляції на рішення ОАСК про задоволення позовів першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової та заступника голови Дмитра Сологуба і скасування рішень Ради НБУ про застосування до них дисциплінарних стягнень.

Про субсидії. Міністерство соціальної політики запроваджує нововведення, які посилять контроль за призначенням житлових субсидій.

Про валютні кредити. Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо примусової реструктуризації валютних кредитів та закон, який спрощує процедури банкрутства для валютних позичальників.

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