Уряд схвалив законопроєкт про скасування права на безкоштовні 2 гектари землі
Кабмін схвалив законопроєкт про внесення змін до закону про консолідацію земель сільгосппризначення - він, зокрема, передбачає зміни, які можуть означати скасування права українців на безкоштовні 2 га землі.
Про схвалення законопроєкту повідомив у Telegram постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.
Законопроєктом пропонується внести зміни до закону "Про особисте селянське господарство" - пропонують прибрати частину ст.5 про те, що для ведення особистого сільського господарства використовуються передані у власність 2 га землі.
Це ті безкоштовні 2 гектари, на які, відповідно до законодавства, мають право всі українці.
Це рішення ще має підтримати Верховна Рада.
Крім цього, у законопроєкті йдеться про підстави, способи та порядок проведення консолідації земель.
"Також пропонується визначити новий вид документації із землеустрою, відповідно до якої здійснюватимуться заходи, пов'язані з проведенням консолідації земель.
Консолідація земель - комплекс організаційних, правових, землевпорядних та інших заходів, що полягає в економічно обґрунтованому об'єднанні землевласниками земельних ділянок всіх категорій та форм власності, місце розташування, розміри та конфігурація яких забезпечують стале землекористування", - зазначив Мокан.
"Проєкти землеустрою щодо консолідації земельних ділянок розробляються з метою усунення недоліків земельних ділянок (черезсмужжя, дрібноконтурність, відсутність доступу до доріг та комунікацій тощо), а також можуть передбачати здійснення заходів щодо поділу, об'єднання, обміну, купівлі-продажу земельних ділянок, встановлення земельних сервітутів, укладення, зміни договорів про користування земельними ділянками", - додав він.
Зазначається, що строк оренди земельних ділянок с/г призначення не може бути меншим 7 років, а ділянок меліоративних земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація - не меншим, ніж 10 років.
"У зв'язку із запровадженням в Україні з 1 липня 2021 року ринкового обігу земель с/г призначення виникає необхідність встановлення правила про примусову консолідацію на основі права власності.
У країнах Європи з розвиненими правовими системами та діючим принципом верховенства права наявний багатий досвід правового регулювання цих відносин: консолідація здійснюється в багатьох випадках за рішенням суду чи квазісудових органів на підставі спеціальних проєктів", - заявив також нардеп.
Економічна правда
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