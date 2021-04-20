"Карантинні" 8 тисяч для ФОПів у "червоних" зонах: уже близько 100 тисяч заявок

На порталі "Дія" почалась реєстрація заявок на отримання держдопомоги для фізосіб-підприємців і найманих працівників, які перебувають у "червоних" карантинних зонах та діяльність яких постраждала від запроваджених обмежень - вже близько 100 тис осіб подали заявки.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Після реєстрації через мобільний додаток або Єдиний портал державних послуг "Дія" малі підприємці та їхні працівники, які перебувають у "червоних" карантинних зонах та діяльність яких постраждала від запроваджених обмежень, отримають з державного бюджету одноразову матеріальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень.

Крім гарантованої державою допомоги, вони зможуть додатково одержати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення. На сьогодні вже близько 100 тис осіб подали відповідні заявки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський закликав малих підприємців і працівників у "червоних" зонах активніше реєструвати заявки у "Дії", щоб уже цього місяця отримати держдопомогу.

"Малий і середній бізнес - одна з головних складових нашої економіки. Він створює близько 7 мільйонів робочих місць. Не можна допустити, щоб ці люди втратили роботу через коронакризу. Щоб закрили свій бізнес через неможливість прогодувати сім’ю. У важкі часи держава повинна підставити плече громадянам.

Подавши заявку через "Дію", люди зможуть отримати по 8 тисяч гривень прямої грошової допомоги з держбюджету. Також закликаю місцеву владу не стояти осторонь і допомогти своїм підприємцям із місцевих бюджетів. Адже йдеться про робочі місця саме у ваших громадах", - заявив Зеленський.

Нагадуємо:

ФОПи у регіонах "червоної" зони з 19 квітня можуть подавати заявки на фінансову компенсацію від держави у розмірі 8 тис грн - зробити це можна через онлайн-сервіс "Дія".

Кабмін своєю постановою затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою ФОПи і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання держдопомоги.

9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги у розмірі 8 тис грн підприємцям та найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.

Економічна правда