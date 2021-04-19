У новому раунді фінансування Clubhouse оцінили в 4 мільярди доларів

Соцмережа Clubhouse закрила новий раунд фінансування сереії С - сума інвестиції не розголошується, проте оцінка компанії сягнула 4 млрд дол.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

Зазначається, що у компанії не розголошують суму залучених інвестицій, а співрозмовник видання, знайомий з цим питанням, розповів, що оцінка Clubhouse сягнула 4 млрд дол.

У Clubhouse повідомили, що новий раунд фінансування очолив Ендрю Чен з венчурної компанії Andreessen Horowitz разом із такими основними інвесторами, як DST Global, Tiger Global та Elad Gil.

Агентство додає, що Clubhouse та Andreessen Horowitz не відповіли на запити щодо суми залучених коштів.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що хакери виклали в інтернет особисті дані 1,3 мільйона користувачів соцмережі Clubhouse.

У Clubhouse прокоментували, що не стикалися з порушеннями своїх систем, і заявили, що вищезгадані дані вже є загальнодоступними і що до них можна отримати доступ через API.

Протягом останніх місяців компанія Twitter Inc. вела переговори щодо покупки соцмережі Clubhouse за 4 млрд дол - переговори більше не тривають.

Соцмережа Clubhouse веде переговори щодо залучення фінансування від інвесторів, які оцінюють бізнес приблизно в 4 млрд доларів.