Хакери злили особисті дані понад мільйона користувачів Clubhouse

Хакери виклали в інтернет особисті дані 1,3 мільйона користувачів соцмережі Clubhouse.

Про це повідомляє Cybernews.

Серед викладених особистих даних користувачів зазначаються їхні імена та прізвища, посилання на фотографії, а також інформація про акаунти користувачів в інших соціальних мережах (Instagram, Twitter). Крім цього, у мережу злили інформацію про реєстрацію, підписки та запрошення до Clubhouse.

Як зазначають експерти, зловмисники можуть використовувати ці дані для легшого доступу до банківських рахунків користувачів.

Витік інформації Clubhouse стався через кілька днів після того, як дані з понад мільярда профілів Facebook та LinkedIn були злиті у мережу.

Видання рекомендує всім користувачам Clubhouse скористатися програмою перевірки витоку персональних даних, замінити пароль свого облікового запису та ввімкнути двофакторну аутентифікацію для всіх облікових записів в Інтернеті.

ОНОВЛЕНО

У Clubhouse прокоментували, що не стикалися з порушеннями своїх систем, і заявили, що вищезгадані дані вже є загальнодоступними і що до них можна отримати доступ через API.

Це може викликати деякі питання про позицію компанії щодо конфіденційності.

Видання надіслало кілька додаткових питань щодо політики API і оновить інформацію, коли вона з'явиться.

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