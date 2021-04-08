Twitter вів переговори про купівлю Clubhouse за 4 мільярди доларів – ЗМІ

Протягом останніх місяців компанія Twitter Inc. вела переговори щодо покупки соцмережі Clubhouse за 4 млрд дол - переговори більше не тривають.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

"Компанії обговорили потенційну оцінку Clubhouse в приблизно 4 млрд дол. Переговори більше не тривають, і незрозуміло, чому вони припинились", - зазначають співрозмовники видання на умовах анонімності.

У Twitter відмовились від коментарів.

Нагадаємо:

Соцмережа Clubhouse веде переговори щодо залучення фінансування від інвесторів, які оцінюють бізнес приблизно в 4 млрд доларів.

У лютому Китай став першою країною, яка заблокувала Clubhouse.

Нова соціальна мережа аудіоспілкування Clubhouse стрімко набирає популярність у світі. За пів місяця кількість її користувачів зросла у 2 з гаком рази, досягнувши 8,1 мільйона.

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