Банкіри очікують від НБУ підвищення облікової ставки мінімум до 7%

НБУ 15 квітня підвищить облікову ставку ще мінімум на 50 б.п. - до 7% річних, це підвищення буде не останнім у цьому році.

Так ввважає більшість банкірів, опитаних агентством "Інтерфакс-Україна".

"На цьому тижні Нацбанк підніме облікову ставку до 7%. Споживчі ціни зросли, а річна інфляція прискорилася до 8,5%, що значно вище цілі НБУ 5%.

Тому, з високою ймовірністю, облікова ставка зросте з подальшим прогнозом зростання до 7,5%", - заявив директор департаменту казначейства "Ідея Банку" Ярослав Кабін.

При цьому, головний економіст "Креді Агріколь Банку" Олександр Печерицин також очікує, що НБУ продовжить серію поступового підвищення ставки для протидії зростанню інфляції, підвищивши ставку на 50 б.п.

"У той же час таке підвищення має бути збалансованим, щоб не надавати економіці помилкового сигналу про початок жорсткої монетарної політики", - додав він.

Голова правління "Кредитвест Банку" Ігор Тихонов погоджується з думкою про підвищення ставки до 7% з метою стримування інфляції, вказавши на обмеженість "простору для маневру" НБУ в частині підвищення ставки через посилення протиепідемічних обмежень і світової кон'юнктури.

"Рекордні ціни на метал і продовольство, висока вартість енергоресурсів значною мірою впливають на ціни, включені в розрахунок інфляції. У цьому контексті ефективність монетарних заходів НБУ сильно обмежена", - додає Тихонов.

З ним погоджується директор департаменту казначейських-інвестиційних послуг "Укрексімбанку" Антон Болдирєв.

"Мінекономіки прогнозував падіння ВВП до 3% в першому кварталі. Також ми бачимо, що економіка пристосувалася до обмежень, можна відзначити мінімальні впливи на експортні галузі, такі як металургія, агро.

Але оскільки зараз більшість областей України знаходиться в червоній зоні, а вакцинація залишається повільною, ми вважаємо, що бізнесу і населенню буде необхідна підтримка", - зазначив він.

Експерт вважає, що НБУ може продовжити цикл підвищення ставок для того, щоб повернути інфляцію в цільовий діапазон (5% + -1 п.п).

"Ми очікуємо, що облікова ставка буде підвищена на 50 б.п. - до 7%. При цьому існує висока ймовірність того, що голоси розділяться, і кілька членів комітету монетарної політики проголосують за більше підвищення", - прогнозує головний менеджер з макроекономічного аналізу "Райффайзен банку Аваль" Сергій Колодій.

За його словами, з урахуванням того, що основні чинники прискорення інфляції в 2021 році вже реалізувалися, не варто очікувати більш істотного підвищення ставки, однак є висока ймовірність того, що вона буде збільшена на 50 б.п. і на наступних двох засіданнях (17 червня і 22 липня).

Водночас деякі банкіри від НБУ очікують більш динамічного підвищення ставки.

"Зокрема, начальник аналітичного відділу "Альфа Банку" Олексій Блінов прогнозує підвищення ставки на 100 б.п. - до 7,5% річних", - йдеться у повідомленні.

"Значну роль в недавньому прискоренні інфляції відіграють екзогенні та регуляторні фактори, що істотно обмежує потенціал управління інфляцією за допомогою облікової ставки.

У зв'язку з цим найбільш ймовірно, що монетарна реакція на інфляцію буде залишатися стриманою, і "канонічний" підхід придушення інфляції позитивною реальною ставкою так і не буде застосований", - вказав аналітик.

Водночас директор департаменту стратегічного управління банку "Південний" Дмитро Чічкаленко допускає підвищення облікової ставки до 7,0-7,5% на цьому тижні і до 8% до кінця року.

"Хоча зростання інфляції і було передбачуваним, проте темпи виявилися вищими, ніж очікувала більшість учасників ринку. При таких умовах для стримування підвищення інфляційних очікувань НБУ буде більш рішуче підвищувати ставку", - додав експерт.