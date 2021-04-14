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Кабмін призначив аудитора для перевірки звітності "Нафтогазу" за 2021-2022 роки

Середа, 14 квітня 2021, 16:15
 

Кабмін за результатами аукціону на Prozorro призначив ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (PwC) незалежним аудитором для перевірки звітності "Нафтогазу" за 2021-2022 роки.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 14 квітня, повідомляється на Урядовому порталі.

"Вартість послуг за договором складе 54 млн 154 тис. грн. В аукціоні також брали участь й інші компанії "великої четвірки" - компанії "Deloitte" та "Ernst&Young".

Відповідно до умов проведеного тендеру, всі учасники мали відповідати кваліфікаційним критеріям, зокрема, мати достатній штат фахівців, документально підтверджений досвід надання аналогічних послуг та необхідну матеріально-технічну базу", - йдеться у повідомленні.

За умовами тендеру, PwC здійснить аудит консолідованої та окремої фінансової звітності за 2021 та 2022 роки, складеної у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

До основних завдань також входять огляд проміжної окремої та консолідованої звітності та послуги з супроводження випуску єврооблігацій.

"Консолідована фінансова звітність охоплює фінансову звітність Нафтогазу та близько 30 підприємств Групи Нафтогаз, зокрема, АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртранснафта", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта" тощо", - додали в уряді.

Нагадуємо:

За підсумками 2020 року НАК "Нафтогаз України" отримав 36,93 мільярда гривень сукупного збитку порівняно з 9,9 млрд грн сукупного доходу за 2019 рік - про це йдеться у фінансовій звітності "Нафтогазу". Документ є у розпорядженні ЕП.

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився прокоментувати інформацію про збитки групи в 36,93 млрд гривень "до офіційного оприлюднення звітності".

НАК "Нафтогаз України" в січні-червні 2020 року одержав чистий збиток у розмірі 11,541 мільярда гривень.

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Економічна правда

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Нафтогаз Кабмін аудит

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