Кабмін призначив аудитора для перевірки звітності "Нафтогазу" за 2021-2022 роки

Кабмін за результатами аукціону на Prozorro призначив ТОВ Аудиторська фірма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (PwC) незалежним аудитором для перевірки звітності "Нафтогазу" за 2021-2022 роки.

Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 14 квітня, повідомляється на Урядовому порталі.

"Вартість послуг за договором складе 54 млн 154 тис. грн. В аукціоні також брали участь й інші компанії "великої четвірки" - компанії "Deloitte" та "Ernst&Young".

Відповідно до умов проведеного тендеру, всі учасники мали відповідати кваліфікаційним критеріям, зокрема, мати достатній штат фахівців, документально підтверджений досвід надання аналогічних послуг та необхідну матеріально-технічну базу", - йдеться у повідомленні.

За умовами тендеру, PwC здійснить аудит консолідованої та окремої фінансової звітності за 2021 та 2022 роки, складеної у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

До основних завдань також входять огляд проміжної окремої та консолідованої звітності та послуги з супроводження випуску єврооблігацій.

"Консолідована фінансова звітність охоплює фінансову звітність Нафтогазу та близько 30 підприємств Групи Нафтогаз, зокрема, АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртранснафта", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта" тощо", - додали в уряді.