У Раді зареєстрували законопроєкт про податкову систему "Дія. City"

У Раді зареєстрували законпроєкт №5376 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".

Про це повідомив у Facebook заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

"Сьогодні зареєстрували в Парламенті проєкт Закону №5376 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".

Саме цей документ стане правовим фундаментом для запуску в межах Дія City найкращої податкової системи для розвитку IT-галузі", - написав він.

За його словами, для компаній-резидентів Дія City діятиме наступне податкове навантаження:

податок на дохід фізичних осіб 5%;

єдиний соціальний внесок рахуватиметься від мінімальної зарплати;

законопроєкт дає компаніям-резидентам Дія Сity можливість обирати, який корпоративний податок сплачувати, - податок на прибуток (18%) чи податок на виведений капітал (ПнВК) за ставкою 9%;

військовий збір становитиме 1,5%.

"Це буде прозора податкова система без додаткового навантаження чи прихованих платежів.

Цим законопроєктом Дія City розв'язує одну з головних проблем української IT-галузі на сьогодні. Загальна система оподаткування не стимулює розвиток компаній. Спрощена система ФОП ускладнює компаніям можливости масштабування та залучення інвестицій. Важливим є і те, що зменшення податкових ставок лише збільшить надходження до держбюджету за рахунок зростання IT-сектору. Win-win підхід у дії", - додав він.

Нагадаємо:

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації вирішив направити на розгляд парламенту проєкт ЗУ №4303 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки України" (про Дія City) у новій редакції.

Спеціальний правовий режим "Дія City" допоможе збільшити доходи від IT з 6 мільярдів до 16,5 мільярда доларів до 2025 року, а кількість працівників – з 200 тисяч до 450 тисяч, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Читайте детальніше: ІТ-індустрію переведуть на спецрежим: що в новій версії "Дія City" та як це може змінити ринок

Економічна правда