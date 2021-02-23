Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 10,5 мільярдів

На аукціонах з продажу ОВДП 23 лютого Мінфін залучив до держбюджету 10,535 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Зазначається, що інвесторам запропонували 5 випусків гривневих облігацій із терміном обігу 6 місяців, 1 рік, 1,5, 2 і 3 роки, а також - річні доларові облігації.

При цьому, середньозважена дохідність 6-місячних ОВДП склала 9,2%, від їх продажу отримали 518,04 млн грн.

На річні гривневі облігації з дохідністю 10,8% задовольнили 13 з 29 заявок, від їх продажу залучили 1,362 млрд грн.

Водночас середньозважена дохідність 1,5-річних ОВДП стано вила11,15%, від їх продажу отримали найбільшу суму - 2,058 млрд грн.

Від продажу 2-річних паперів із дохідністю 11,8% залучили 1,925 млрд грн.

Від продажу 3-річних ОВДП зі середньозваженою дохідністю 12,05% отримали 1,248 млрд грн.

Від продажу річних доларових облігацій зі середньозваженою дохідністю 3,7% отримали 122,55 млн дол.

Нагадаємо:

16 лютого на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 9,49 мільярда гривень.

9 лютого на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 13,09 мільярда гривень.

Міністерство фінансів за результатами аукціонів з продажу облігацій внутрішньої держпозики 2 лютого залучило до держбюджету 5,29 млрд грн.

Міністерство фінансів за результатами аукціонів з продажу облігацій внутрішньої держпозики 26 січня залучило до держбюджету 7,54 млрд грн.

19 січня Мінфін залучив до бюджету 12,3 млрд грн від продажу гривневих облігацій внутрішньої держпозики.

12 січня на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 8,9 мільярда гривень.

На першому цьогоріч аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 5 січня Мінфін залучив 8,7 мільярда гривень.

Економічна правда