Рада відхилила постанови про зниження тарифів на енергоносії

Рада не підтримала проєкти постанов № 4609, 4590 та 4587 щодо введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії та зниження цін на електроенергію і тарифів на розподіл газу.

Проєкт постанови № 4609 підтримали лише 153 нардепи.

Голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус заявив, що комітет не підтримав цей проєкт постанови, заявивши, що немає сенсу дублювати одні й ті ж постанови.

"Проєктом постанови пропонується надати доручення Кабінету Міністрів невідкладно запровадити мораторій терміном на один рік на дію всіх постанов Кабінету Міністрів та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якими з 1 січня 2021 року було підвищено тарифи на газ та його доставку, електроенергію, опалення та гарячу воду, та не допускати протягом одного року прийняття таких рішень", - йдеться у пояснювальній записці до проєкту постанови.

Водночас Рада не підтримала проєкт постанови № 4590 про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт/год.

Голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус перед голосуванням заявив, що зміст запропонованих положень був втілений у тексті прийнятої 28 січня постанови та додав, що комітет не підтримав документ.

За проєкт постанови № 4590 проголосували 174 нардепи.

Також Рада не підтримала проєкт постанови № 4587 про вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електроенергію та тарифів на послуги розподілу природного газу.

Документ без обговорення підтримали лише 197 нардепів.

Нагадаємо:

Енергетичний комітет ВР рекомендував парламенту прийняти проєкт постанови про вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електроенергію та тарифів на послуги розподілу природного газу.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження щодо позачергового засідання парламентарів 13 квітня, серед економічних питань на розгляд винесуть приєднання Держіпотеки до "Укрфінжитла" та реструктуризацію валютних позик.

Разумков також підписав розпорядження щодо позачергового засідання Ради на 16:00. На ньому депутати розглядатимуть пропозиції щодо пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год та зниження тарифів на електроенергію та послуги розподілу газу.

Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

Кабмін ухвалив постанову щодо тарифу на електроенергію для населення – його на квітень залишили незмінним на рівні 1,68 грн/кВт-год.

28 січня Верховна Рада ухвалила постанову, якою доручила уряду збільшити видатки на субсидії за комунальними послугами, визначити максимальні ринкові націнки, а також розробити окремі тарифи залежно від обсягів споживання електроенергії.

Економічна правда