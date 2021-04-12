Рада збереться на позачергове засідання 13 квітня: що розглянуть

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження щодо позачергового засідання парламентарів 13 квітня, серед економічних питань на розгляд винесуть приєднання Держіпотеки до "Укрфінжитла" та реструктуризацію валютних позик.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Позачергове засідання відбудеться о 17:30.

Серед економічних питань до порядку денного було внесено:

законопроєкти 4475 , 4398 , 4399 щодо реструктуризації валютних споживчих кредитів – усі три розглядатимуть у другому читанні. Раніше профільний комітет рекомендував Раді їх ухвалити у другому читанні та у цілому.

законопроєкт 5308 щодо об’єднання Державної іпотечної установи і "Української фінансової житлової компанії" (Укрфінжитло). Ним також пропонується внести зміни до держбюджету та випустити облігації внутрішньої держпозики обсягом 20 мільярдів гривень. Згодом на випущені облігації у держвласність будуть придбані акції додаткової емісії "Укрфінжитла". У зв’язку з цим граничний обсяг держборгу, закладеного у бюджет на 2021 рік, хочуть збільшити на 20 мільярдів гривень.

Разумков також підписав розпорядження щодо позачергового засідання Ради на 16:00. На ньому депутати розглядатимуть пропозиції щодо пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год та зниження тарифів на електроенергію та послуги розподілу газу.

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Економічна правда







