Зниження ціни на електроенергію: Раді рекомендували прийняти постанову

Енергетичний комітет ВР рекомендував парламенту прийняти проєкт постанови про вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електроенергію та тарифів на послуги розподілу природного газу.

Про це повідомляється на сайті Ради.

"Члени комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на своєму засіданні 13 квітня обговорили три проєкти постанов, які парламент має розглянути на позачерговому засіданні.

За результатами обговорення Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти проєкт постанови Верховної Ради про звернення до Кабінету Міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу (№4587)", - йдеться у повідомленні.

Документом пропонують рекомендувати Кабміну невідкладно, протягом трьох календарних днів з дня набрання чинності постановою, затвердити фіксовані ціни (тарифи) на електроенергію для побутових споживачів, визначених у Додатку 3 до Положення про покладення ПСО на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

А саме, пропонується:

встановити пільгову фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів в залежності від об’єму споживання, а саме для побутових споживачів, що споживають електричну енергію до 100 кВт/год на місяць, встановити пільгову ціну на електричну енергію в розмірі 0,90 грн за 1 кВт/год;

встановити пільгову фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі 70 відсотків діючого тарифу для відповідної групи населення;

встановити пільгову фіксовану ціну на електричну енергію для будинків обладнаних опалювальними електроустановками та негазифікованих будинків (за обсяг спожитий до 3000 кВт/год по 0,90 грн за 1 кВт/год);

встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для багатодітних, прийомних сімей та будинків сімейного типу (0,90 грн за 1 кВт/год);

встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для гуртожитків, які розраховуються за загальним розрахунковим засобом обліку (0,90грн за 1 кВт/год).

Нагадаємо:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження щодо позачергового засідання парламентарів 13 квітня, серед економічних питань на розгляд винесуть приєднання Держіпотеки до "Укрфінжитла" та реструктуризацію валютних позик.

Разумков також підписав розпорядження щодо позачергового засідання Ради на 16:00. На ньому депутати розглядатимуть пропозиції щодо пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год та зниження тарифів на електроенергію та послуги розподілу газу.

Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

Кабмін ухвалив постанову щодо тарифу на електроенергію для населення – його на квітень залишили незмінним на рівні 1,68 грн/кВт-год.

Економічна правда