Курс валют на 13 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

13 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,00 - 28,02 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 28,00 - 28,02 гривні;

Євро – 33,34 - 33,35 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,82 – 28,01 гривні. Євро купують по 32,95 гривні, продають по 33,32 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,89 - 27,97 гривні, євро - 33,08 - 33,20 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 13 квітня на рівні 27,93 гривні.

12 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 квітня на рівні 27,91 гривні.

12 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.

Економічна правда