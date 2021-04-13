Курс валют на 13 квітня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
13 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,00 - 28,02 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 28,00 - 28,02 гривні;
Євро – 33,34 - 33,35 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,82 – 28,01 гривні. Євро купують по 32,95 гривні, продають по 33,32 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,89 - 27,97 гривні, євро - 33,08 - 33,20 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 13 квітня на рівні 27,93 гривні.
12 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 12 квітня на рівні 27,91 гривні.
12 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,91 - 27,93 гривні.
Економічна правда
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