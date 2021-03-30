Україні потрібен чіткий план скорочення дефіциту держбюджету – МВФ

Як тільки відновиться економіка та завершиться пандемія, дефіцит держбюджету України повинен повернутися на допандемічний рівень.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

"Як тільки пандемія припиниться і економіка відновиться, фіскальний дефіцит повинен буде повернутися на допандеміческій рівень. Це важливо для забезпечення довіри до економіки України і скорочення потреб України в запозиченнях", - сказав Люнгман.

За його словами, сильна фіскальна позиція дає Україні можливість забезпечити бюджетний стимул у разі майбутнього спаду.

"Так що питання має полягати не в тому, чи повинна Україна зменшити фіскальний дефіцит, а в тому, коли це потрібно зробити. І для цього вже зараз потрібно мати чіткий план, як це буде відбуватися, в тому числі за допомогою добре продуманих податкових заходів", - додав він.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд оприлюднив графік погашення боргів Україною до 2036 року, цьогоріч необхідно сплатити 1,67 мільярда доларів.

Міністр фінансів Сергій Марченко допускає перегляд держбюджету-2021 за умови відсутності співпраці з МВФ, при цьому збереження такої співпраці залишається ключовим сценарієм для Мінфіну.

Мінфін працює з Міжнародним валютним фондом над тим, аби зменшити частку бюджетного дефіциту до ВВП країни до 3,5%.

Дефіцит держбюджету-2021 становить 246,6 млрд грн.