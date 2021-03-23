У лютому промвиробництво прискорило падіння – Держстат

У лютому 2021 року промвиробництво в Україні знизилось на 4,6% порівняно з "доковідним" лютим 2020 року, скориговане на ефект календарних днів (минулий рік був високосним) скорочення було меншим - 2%.

Про це свідчать дані Держстату.

При цьому, до січня 2021 року зростання промвиробництво у лютому становить 0,3%, з урахуванням сезонного коригування - 0,4%.

У переробній промисловості у лютому зафіксували спад на 6,7%, у добувній промисловості та розробці кар'єрів - на 3,9%.

Воночас у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря - ріст на 1,9%.

Скорочення виробництва у переробці (з урахуванням коригування на високосний рік) становить 4,4%, у добувній промисловості - 1,4%, зростання у постачанні електроенергії та газу - 7,8%.

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Нагадуємо:

У січні 2021 року промислове виробництво знизилось на 4% порівняно з січнем 2020 року, скориговане на ефект календарних днів скорочення було меншим - 2,7%.

Промислове виробництво в Україні в серпні 2020 року порівняно з серпнем 2019 року знизилося на 5,3%, в липні - на 4,2%, в червні - на 5,6%, в травні - на 12,2%, в квітні - 16,2%, в березні - 7,7%.

Промислове виробництво в Україні у вересні 2020 року скоротилося на 4,4% в порівнянні з вереснем 2019 року, проте зросло на 4,5% в порівнянні з попереднім місяцем.

У жовтні 2020 року промвиробництво в Україні скоротилося на 5% в порівнянні з жовтнем 2019 року, але з урахуванням корекції на ефект календарних днів - на 3,9%.

У 2020 році промислове виробництво впало на 5,2%, але у грудні 2020-го вперше з травня 2019 року зафіксували ріст порівняно з аналогічним періодом минулого року - на 4,8%.

Економічна правда