В Україні сповільнилося падіння ключового економічного показника

Промислове виробництво в Україні у вересні 2020 року скоротилося на 4,4% в порівнянні з вереснем 2019 року, проте зросло на 4,5% в порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

З корекцією на ефект календарних днів спад промвиробництва у вересні становив 5,4% і 1,1% відповідно.

В цілому за підсумками дев'яти місяців 2020 року падіння промвиробництва становило 7% до аналогічного періоду 2019 року.

У тому числі у добувній промисловості і розробці кар'єрів зафіксовано падіння на 4,6%, переробній - спад на 8,6%, постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря - скорочення на 4,8%.

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Нагадуємо:

Промислове виробництво в Україні в серпні 2020 року порівняно з серпнем 2019 року знизилося на 5,3%, в липні - на 4,2%, в червні - на 5,6%, в травні - на 12,2%, в квітні - 16,2%, в березні - 7,7%.

Економічна правда