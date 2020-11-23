У жовтні промвиробництво в Україні прискорило падіння – Держстат

У жовтні 2020 року промвиробництво в Україні скоротилося на 5% в порівнянні з жовтнем 2019 року, але з урахуванням корекції на ефект календарних днів - на 3,9%.

Про це свідчать дані Держстату.

З корекцією на ефект календарних днів спад промвиробництва у вересні становив 5,4% і 1,1% відповідно.

Загалом за 10 місяців 2020 року промвиробництво скоротилося на 6,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У тому числі у добувній промисловості і розробці кар'єрів - на 4,4%, у переробній промисловості - на 8,3%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря - на 4,5%.

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Нагадуємо:

Промислове виробництво в Україні в серпні 2020 року порівняно з серпнем 2019 року знизилося на 5,3%, в липні - на 4,2%, в червні - на 5,6%, в травні - на 12,2%, в квітні - 16,2%, в березні - 7,7%.\

Промислове виробництво в Україні у вересні 2020 року скоротилося на 4,4% в порівнянні з вереснем 2019 року, проте зросло на 4,5% в порівнянні з попереднім місяцем.

Економічна правда