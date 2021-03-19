Працівники Укрзалізниці планують страйк із повною зупинкою перевезень – голова ТСК

Трудовий колектив Укрзалізниці планує масштабний страйк за два тижні з зупинкою усіх видів перевезень.

Про це повідомила голова тимчасової слідчої комісії ВРУ Юлія Гришина за підсумками чергового засідання.

Вона зазначила, що ексочільник УЗ Володимир Жмак був відсутній у зв’язку з лікарняним через коронавірус. Відтак, на засіданні відбулася зустріч з однією з трьох профспілок підприємства.

"Трудовий колектив у розпачі, через два тижні планується великий страйк із зупиненням всіх видів перевезень. З усіма цими матеріалами комісія вже працює", – повідомила вона у своєму Facebook.

Також Гришина зазначила, що на наступне засідання будуть запрошені керівники Офісу Генпрокурора, ДБР, МВС, СБУ, Державної фіскальної служби та НАБУ через "незадовільну динаміку отримання інформації від правоохоронців". За її словами, ТСК хоче з’ясувати "чому досі жодна посадова особа не понесла відповідальність за критичний стан УЗ".

Нагадуємо:

Прем’єр–міністр Денис Шмигаль доручив міністрам надати інформацію щодо роботи Укрзалізниці з 2015 року, зокрема – роботу наглядової ради та правління підприємства у період з 2017 до 2021 року.

Раніше повідомлялось, що за результатами першого засідання, ТСК прийняла рішення щодо направлення "звернення прем’єр-міністру, міністру інфраструктури та Наглядовій раді УЗ щодо питання їхньої оцінки компетентності нинішнього правління компанії", про що повідомила голова комісії Юлія Гришина.

Колишній голова УЗ заявив, що перше засідання тимчасової слідчої комісії з оцінки стану підприємства пройшло без представників правління УЗ, а результати роботи за 2020 рік комісія до уваги не взяла взагалі.

Кабмін на засіданні 17 березня підтримав дострокове припинення повноважень голови правління Укрзалізниці Володимира Жмака.

Економічна правда