Перший потяг City Express у Києві невдовзі рушить у напрямку Бучі

Укрзалізниця запускає першу швидкісну електричку 15 березня за маршрутом Святошин – Буча в рамках проєкту City Express.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що 15 березня між буде укладено меморандум про взаєморозуміння та співробітництво. Документ підпишуть керівництво регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" і голова КМДА, мерами міст Ірпінь, Буча та селищним головою Коцюбинського.

Після цього запустять перший потяг в рамках проєкту. Зазначається, що він курсуватиме у пікові години перевезень вранці та ввечері та зупинятимуться на станціях Святошин, Біличі, Ірпінь та Буча.

Перший поїзд відправлятиметься зі станції Святошин о 05:54 та прибуватиме на станцію Буча о 06:17. Наступні рейси відправлятимуться зі станції Святошин о 06:58, 08:23, 17:30, 18:34, 19:38.

У зворотному напрямку зі станції Буча у перший рейс поїзд відправиться о 06:27, потім – о 07:31, 08:56 та о 18:03 й 19:07.

Читайте також: Вивезти передмістя на нових сучасних електричках: що таке City Express і коли він запрацює в Києві

Нагадаємо:

На реалізацію проєкту швидкісної електрички City Express у Києві знадобиться від 10 мільярдів гривень на модернізацію потягів та зведення інфраструктури.

Раніше у коментарі ЕП керівник філії "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці" Олександр Перцовський розповідав, що за стабільного фінансування у Києві проєкт планується реалізувати впродовж трьох-чотирьох років. В інших агломераціях термін буде залежати від деталізації проєктної документації.

Будівництво системи приміських експресів у столиці, Kyiv City Express, має розпочатися у 2021 році, на черзі - Дніпро та Харків.

Укрзалізниця у 2021 році інвестує понад 14 мільярдів гривень, 10 мільярдів з яких спрямовані на оновлення рухомого складу, ще 4 мільярди - на інфраструктуру.

Економічна правда