Прем'єр анонсував кадрові зміни на регіональних митницях

Новий голова Держмитслужби Павло Рябікін зараз формує керівництво на рівні регіональних митниць, невдовзі там будуть кадрові зміни.

Про це на загальній зустрічі Європейської Бізнес Асоціації "Глобальний огляд економіки України" заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Ми плануємо на митниці й надалі робити реформи. Там іде складний процес трансформації. За минулий рік змінилось 4 керівники. Зараз новий керівник митниці формує керівництво на рівні регіональних митниць, думаю, що невдовзі ви побачите перші кадрові зміни", - анонсував Шмигаль.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головою Держмитслужби Павлом Рябікіним щодо перебігу реформування відомства, на якій заявив, що "потрібно прискорити реформування Митниці".

18 листопада Кабмін призначив гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

У жовтні Кабмін погодив пропозицію Мінфіну про визнання гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Держмитслужби.

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Андрія Павловського з посади в.о. голови Державної митної служби.

Водночас, тимчасове виконання обов’язків голови ДМС покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

23 жовтня голова Мінфіну Сергій Марченко заявив, що нового повноцінного керівника Держмитслужби оголосять у найближчі дні за підсумками конкурсу.