Марченко розповів, коли призначать нового повноцінного керівника Митниці

Голова Мінфіну Сергій Марченко заявив, що нового повноцінного керівника Держмитслужби оголосять у найближчі дні за підсумками конкурсу.

Про це він сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Оголошено відбір на посаду керівника - з повноцінним функціоналом. Прозорий і оперативний. У найближчі дні почуєте про відповідному кадрове призначення.

Підкреслю, що курс на трансформацію митниці залишається незмінним. Ми і надалі будемо будувати в Україні митницю європейського рівня", - зазначив міністр.

За його словами, колишній т.в.о. голови Державної митної служби Андрій Павловський, якого звільнили з посади 22 жовтня на позачерговому засіданні уряду, впорався з поставленими йому завданнями і був звільнений за власним бажанням.

"Андрій Павловський заходив на посаду виконуючого обов'язки керівника Держмитслужби на певний часовий період в якості кризового менеджера. Йому були визначені завдання стабілізувати ситуацію і збільшити надходження до бюджету. В складних умовах Андрій впорався з поставленими завданнями, про що свідчать цифри", - пояснив Марченко.

За словами міністра, середньоденні надходження від митниці за період роботи Павловського збільшилися на 20%.

"Ми також почали процес переходу Держмитслужби до функціонування в форматі єдиної юридичної особи, почали тестування на благонадійність митників, продовжуємо автоматизувати митні процедури. Реформа вступила в хід і вже є незворотною", - додав він.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Андрія Павловського з посади в.о. голови Державної митної служби.

Водночас, тимчасове виконання обов’язків голови ДМС покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.