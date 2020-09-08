Нардеп і соратник олігарха Ігоря Коломойського Ігор Палиця підтвердив, що група "Приват" управляє "Укрнафтою" з 2003 року (Палиця був головою правління компанії у 2003-2007 роках).

Про це він сказав в інтерв'ю УП.

"В 2003 році була зустріч, по-моєму Вишиванюк (ексголова Івано-Франківської ОДА Микола Вишиванюк - ред.) організував між Коломойським і Кучмою, і було запропоновано, щоб приватні акціонери показали, як вони можуть керувати підприємством. Тому що "Укрнафта" в той момент була майже банкрут. І мені було запропоновано, щоб я очолив "Укрнафту", - розповів Палиця.

На питання, чи запропонував йому очолити "Укрнафту" Ігор Коломойський, нардеп відповів:

"Так, звичайно. Після цього я поїхав на зустріч з Кучмою, мав аудієнцію, він запитав, як я збираюся працювати, попередив, що я маю працювати на всіх акціонерів, і на державних в першу чергу і на розвиток компанії.

Я йому дав слово, і після цього було прийнято рішення, що наглядова рада призначить мене виконувачем обов'язків, а потім уже збори акціонерів, по-моєму, через 3 чи 4 місяці обрали мене головою правління".

Читайте детальніше в інтерв'ю: Ігор Палиця: Коломойський не женеться за грошима так, як Порошенко

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Нагадаємо:

"Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти". Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський - близько 42% акцій.