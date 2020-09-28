В Раде зарегистрировали законопроект о погашении миллиардных долгов "Укрнафты" и компенсации "Нафтогазу"

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который предусматривает механизм погашения налоговых долгов "Укрнафты" на 30,35 млрд грн, выплату бюджетной компенсации для "Нафтогаза" на 32,2 млрд грн за выполнение спецобязательств по продаже газа по нерыночным тарифам для нужд населения.

Соответствующий документ размещен на сайте Рады, сообщает Finbalance.com

Среди авторов законопроекта нардепы из фракции "Слуга народа" (в т.ч глава фракции Давид Арахамия), а также представитель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Кроме этого в документе предусмотрено финансирование инфраструктурных проектов на 10,3 млрд грн.

В пояснительной записке утверждается, что законопроект не повлечет негативного влияния на баланс госбюджета, поскольку предусмотренные им дополнительные расходы в сумме 32,2 млрд грн, а также финансирование мероприятий государственной поддержки инфраструктурных проектов в сумме 10,3 млрд грн будет в полном объеме обеспечено дополнительными источниками финансирование что не учитывались при планировании госбюджета-2020.

Речь идет о погашении налогового долга, а также об определенных денежных обязательств, находящихся в процедуре судебного или досудебного (административного) обжалования, с учетом штрафных и финансовых санкций ПАО "Укрнафта" по уплате рентной платы за пользование недрами, налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость, а также ряда дополнительных налоговых поступлений.

Согласно документу, общий объем дополнительных налоговых поступлений в специальный фонд государственного бюджета в рамках этой сделки составит 42,5 млрд грн, в том числе:

- налоговый долг ПАО "Укрнафта" - общим объемом 30,35 млрд грн, в т.ч. по рентной плате (газ, нефть, конденсат) - 18,8 млрд грн; по налогу на прибыль - 2,6 млрд грн; с НДС - 2,84 млрд грн; доначисленные суммы по результатам контрольно-проверочной работы (КПР), находящихся в процедуре судебного обжалования - 3,1 млрд грн; задолженность предприятий системы ОАО "Укрнафта" - 3 млрд грн;

- дополнительные денежные обязательств по налогу на добавленную стоимость и налога на прибыль предприятий, возникающих в ПАО "Укрнафта" по результатам операций купли - продажи (поставки) природного газа с НАК "Нафтогаз Украины" - 6,2 млрд грн,

- дополнительные налоговые обязательства по налогу на прибыль предприятий, которые возникнут у НАК "Нафтогаз Украины" в результате получения надлежащей компенсации - 5,95 млрд грн.

При этом, на выплату компенсации ПСО из специального фонда государственного бюджета будет направлено 32,2 млрд грн, а избыток поступлений в сумме 10,3 млрд грн будет направлено на финансирование мероприятий государственной поддержки инфраструктурных проектов по обновлению подвижного состава для перевозки пассажиров и модернизация железнодорожной инфраструктуры для развития пассажирских перевозок (1,3 млрд грн), осуществление мероприятий создания, развития и обеспечения деятельности национального авиаперевозчика (5 млрд грн) восстановление мостов на автомобильных дорогах общего пользования (4 млрд грн).

Документ предусматривает, что в случае ненадлежащего исполнения "Укрнафтой" соответствующего плана, "Нафтогаз" будет обязан перечислить в спецфонд госбюджета средства в объеме сумм соответствующих возвратов, в течение 5 рабочих дней.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины. "Нафтогазу" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и его партнерами - около 42% акций.

Напомним, в начале февраля 2020 тогдашний исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что суд утвердил мировое соглашение "Нафтогаза" и "Укрнафты".

Согласно договору, НАК должен выплатить "Укрнафты" почти 30 млрд грн, выкупив у нее спорные 2 млрд кубометров газа, использованные в 2006-2012 годах на нужды населения, и еще дополнительно - 2 млрд кубов газа будущей добычи.

Как отмечалось, в рамках соглашения "Укрнафта" передаст спорный газ "Нафтогаза" по заключенному договору купли-продажи этого газа. При этом "Нафтогаз" должен получить из госбюджета компенсацию за возложенные спецобязательства, рассчитаться за газ с "Укрнафтой" (общая сумма - почти 15 млрд грн), а также предоставить предоплату до 14,6 млрд грн за газ, который "Укрнафта" будет добывать и передавать "Нафтогаза" в будущие периоды.

Все эти средства "Укрнафта" должна направить в госбюджет в качестве погашения налогового долга и уплаты налогов, возникающих в связи с осуществлением этих операций.