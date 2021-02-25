Госпсуд Києва таки зупинив конкурс на голову правління Приватбанку – ЗМІ

Госпсуд Києва зупинив конкурс на посаду нового голови правління Приватбанку, задовольнивши позовну заяву профспілки Приватбанку, яка вимагає скасувати конкурс в цілому.

Про це повідомляє liga.net з посиланням на 3 джерела в банку.

Зазначається, що голова профспілки Приватбанку Максим Шевченко підтвердив виданню цю інформацію.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Госпсуд Києва 18 лютого відмовив профспілці Приватбанку, котра вимагала заборонити посадовим особам банку і Кабміну вчиняти будь-які дії на проведення закритого конкурсу на посаду голови правління банку.

23 січня завершилась дія контракту з головою правління Приватбанку Петром Крумханзлом, до моменту нового призначення в.о. голови правління буде Ганна Самаріна.

Петр Крумханзл керував Приватбанком три роки, очолив його на початку 2018 року.

Наглядова рада Приватбанку найняла рекрутингову компанію Egon Zehnder для пошуку кандидата на посаду голови правління, при цьому у банку вирішили провести конкурс у закритому режимі.