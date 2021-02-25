Суд відмовив профспілці Приватбанку у спробі зірвати конкурс на голову банку

Госпсуд Києва відмовив профспілці Приватбанку, котра вимагала заборонити посадовим особам банку і Кабміну вчиняти будь-які дії на проведення закритого конкурсу на посаду голови правління банку.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на рішення суду від 18 лютого.

Зазначається, що позовні вимоги профспілки були ідентичними: заборонити Приватбанку проводити закритий конкурс на заміщення посади голови правління Приватбанку.

"Через це суд відмовився ухвалювати забезпечення позову.

Позов аргументований тим, що в конкурсі прагнув взяти участь голова профспілки Приватбанку Максим Шевченко", - йдеться у повідомленні.

"Рішення наглядової ради Приватбанку про призначення нового голови правління банку на закритому конкурсі незаконне та порушує права члена профспілки Шевченко М.В., який має бажання прийняти участь в конкурсі на заміщення вакантної посади", - цитував суд позовну заяву.

"Крім цього, 18 лютого суддя в принципі залишив позовну заяву без руху, оскільки профспілка подала в суд лише на Приватбанк, а, виходячи із суті позовної заяви, другим відповідачем має бути Кабінет міністрів.

У профспілки є 10 днів на усунення недоліків позову, інакше йому повернуть позовну заяву", - додає FinClub.

Нагадаємо:

23 січня завершилась дія контракту з головою правління Приватбанку Петром Крумханзлом, до моменту нового призначення в.о. голови правління буде Ганна Самаріна.

Петр Крумханзл керував Приватбанком три роки, очолив його на початку 2018 року.

Наглядова рада Приватбанку найняла рекрутингову компанію Egon Zehnder для пошуку кандидата на посаду голови правління, при цьому у банку вирішили провести конкурс у закритому режимі.