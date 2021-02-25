"Енергоатом" відсудив у "Гарпока" 4,1 мільярда гривень

Госпсуд м. Києва задовольнив позов НАЕК "Енергоатом" проти ДП "Гарантований покупець" щодо стягнення 4,1 млрд грн заборгованості за поставлену електроенергію на початку 2020 року.

Про це йдеться у рішенні суду, опублікованому 23 лютого, повідомляє Finbalance.

У рішенні зазначається, що позовні вимоги обґрунтовані порушенням "Гарпоком" зобов`язань за двома лютневими договорами у 2020 році в частині оплати отриманої електричної енергії.

Суд встановив, що "ДП "Гарантований покупець" за продану електричну енергію належним чином з позивачем не розраховувалося", внаслідок чого виникла заборгованість у 3,7 млрд грн.

З урахуванням розміру нарахованої пені у 79 млн грн, 270 млн грн штрафу, 27 млн грн з 3% річних та інфляційних витрат, загальна сума до стягнення на користь "Енергоатома" становить 4,14 млрд грн.

Нагадаємо:

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики розгляне зміни до кошторису ДП "Гарантований Покупець", що збільшать його витрати на судові процеси на 2,7 мільйона гривень через наявність 130 відкритих справ у "зеленій" енергетиці.

ДП "Гарантований покупець" сплатив ще 2,23 мільярда гривень за боргами 2020 року перед виробниками "зеленої" енергетики, стільки ж - на користь "Енергоатому".

В "Енергоатомі" з’явились побоювання, що уряд може продовжити спеціальний обов’язок компанії продавати 50% електроенергії за 1-15 копійок за кВт/год "Гарантованому покупцеві".

Економічна правда