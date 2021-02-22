Регулятор може збільшити витрати "ГарПока" на суди на майже 3 мільйони

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики розгляне зміни до кошторису ДП "Гарантований Покупець", що збільшать його витрати на судові процеси на 2,7 мільйона гривень через наявність 130 відкритих справ у "зеленій" енергетиці.

Про це повідомляє Енергореформа, порядок денний НКРЕКП.

Проєкт рішення зазначає, що "у проваджені господарських судів перебуває 130 справ за позовами виробників електричної енергії за "зеленим" тарифом … про стягнення заборгованості та штрафних санкцій". Саме це і є причиною збільшення витратної частини "Гарпока".

Таким чином пропонується збільшити статтю кошторису "Судовий збір та обслуговування судових процесів" у лютому 2021 року на 2, 74 млн грн. Загалом з урахуванням цих змін видатки "ГарПока" становитимуть 266 млн грн.

Наразі видатки за відповідною статтею становлять 4,7 млн грн у лютому, в цілому за рік - 8,7 млн грн.

Згідно з оновленими даними "ГарПока" на 15 лютого, рівень виплат ВДЕ-генерації за 2020 рік досяг 60%, а його ДП перед "зеленими" знизився до 19,6 млрд грн. "ГарПок" вказує, що з 1 січня по 15 лютого 2021 роки за "зелену" електроенергію, вироблену в 2020 році, їм було сплачено 7 млрд грн.

Водночас, Українська асоціація відновлюваної енергетики на своїй сторінці в Facebook повідомляла про те, що не всі виробники "зеленої" електроенергії отримали гроші в рамках траншей кредитних коштів "Укренерго".

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів постановив виділити у 2020 році держгарантії "Укренерго" сумою до 11,3 мільярда гривень для погашення боргів перед виробниками зеленої енергетики.

Державний "Гарантований покупець" 4 лютого виплатив 900 мільйонів гривень, отриманих від "Укренерго", виробникам "зеленої" енергетики. Ще 0,9 млрд перерахували на користь "Енергоатома".

ДП "Гарантований покупець" сплатив ще 2,23 мільярда гривень за боргами 2020 року перед виробниками "зеленої" енергетики, стільки ж - на користь ДП "НАЕК "Енергоатом".