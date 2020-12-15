"Енергоатом" відреагував на можливе зобов'язання продавати дешеву електроенергію "ГарПоку" у 2021 році

В "Енергоатомі" з’явились побоювання, що уряд може продовжити спеціальний обов’язок компанії продавати 50% електроенергії за 1-15 копійок за кВт/год "Гарантованому покупцеві".

Про це повідомляє Liga.net з посиланням на лист т.в.о. президента компанії Петра Котіна до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

У НАК "Енергоатом" є побоювання щодо продовження покладених спеціальних обов’язків (ПСО) на 2021 рік. Це зобов’яже компанію продавати 50% своєї електроенергії ДП "Гарантований покупець" ("Гарпок") за ціною 1-15 копійок за кВт/год.

В "Енергоатомі" стверджують, що такий варіант ПСО порушує українське законодавство та указ президента Володимира Зеленського №405 "Про стабілізацію ситуації в енергетичній галузі та розвитку ядерної енергетики".

На думку компанії, продовження ПСО такого формату у 2021 році спричинить фінансовий дефіцит у 18-23 мільярдів гривень та збільшить борг "Енергоатома" перед підрядниками до 25 мільярдів.

Також "Енергоатом" не зможе виконати міжнародних зобов’язань перед Bank of America, Westonghouse (постачання ядерного палива) та Holtec International (роботи зі сховищами ядерного палива у Чорнобильській зоні).

Іншими наслідками у компанії називають зірване фінансування ЄБРР та Європейської спілки атомної енергії у програмі підвищення безпеки енергоблоків на атомних електростанціях, збільшення тінізації та зрив інвестиційних програм "Енергоатома".

Як можливий розв’язок Котін пропонує відмовитися від ПСО на 2021 рік та дозволити продавати всю електроенергію за ринковими цінами, що може забезпечити близько 35 млрд грн надходжень до бюджету.

Інший запропонований розв’язок - підняти фіксовано вартість електроенергії для "ГарПока" до 35 копійок за Квт/год, що є, як зазначає Котін, на 40% менше собівартості

Нагадаємо:

Раніше в "Енергоатомі" заявили про можливі протести на тлі фінансових проблем у компанії. Причиною називають зобов’язання продавати електроенергію за заниженими цінами.

НАЕК "Енергоатом" за пів року 2020 року втратило близько 10 мільярдів гривень, з яких 6,6 мільярдів - борги ДП "Гарантований покупець" за поставлену "Енергоатомом" електроенергію.