"Гарпок" виплатив ще понад 2 мільярди за "зеленими" боргами

ДП "Гарантований покупець" сплатив ще 2,23 мільярда гривень за боргами 2020 року перед виробниками "зеленої" енергетики.

Про це повідомляє пресслужба Гарпоку.

Платіж у 2,23 мільярда гривень для "зелених" "забезпечив 100-відсотковий розрахунок за електроенергію березня, також підвищено рівень оплати товарної продукції квітня – з 5 до 21 %", - додають у держпідприємстві.

Також "Гарпок" сплатив 2,23 млрд грн на користь ДП "НАЕК "Енергоатом" за електричну енергію для забезпечення потреб побутових споживачів. "Таким чином підприємство повністю розрахувалось за атомну електроенергію лютого та частково оплатило товарну продукцію квітня", - зазначає "Гарпок".

Так, 12 лютого підприємство сплатило 4,46 млрд грн за продукцію 2020 року.

Виплати здійснюються завдяки коштам, отриманим від "Укренерго" "в погашення заборгованості за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, та розподілені відповідно до частки відповідних спеціальних обов'язків у вартості цієї послуги".

Нагадаємо:

Державний "Гарантований покупець" 4 лютого виплатив 900 мільйонів гривень, отриманих від "Укренерго", виробникам "зеленої" енергетики. Ще 0,9 млрд перерахували на користь "Енергоатома".

Кабінет Міністрів постановив виділити у 2020 році держгарантії "Укренерго" сумою до 11,3 мільярда гривень для погашення боргів перед виробниками зеленої енергетики.

В червні 2020 року Кабінет Міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики".

Уряд по меморандуму з виробниками ВДЕ взяв на себе зобов'язання погасити 40% боргу в четвертому кварталі 2020 року, що становить 8,96 млрд грн.

Економічна правда