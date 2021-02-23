У фіскальній службі розповіли, коли запрацює Бюро економічної безпеки

Для того, аби Бюро економічної безпеки (БЕБ) почало функціонувати, знадобиться близько пів року - це пов'язано з кількістю особового складу.

Про це голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник розповів під час онлайн-зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією, повідомляє Укрінформ.

"Щоб БЕБ почав функціонувати, потрібно пів року, аби запрацювало не менше 30% особового складу", - заявив Мельник.

Він додав, що після підписання закону "Про Бюро економічної безпеки України" Президентом України Державна фіскальна служба буде передавати свої функції до новоствореного органу.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки", створення правоохоронного органу, який займатиметься кримінальними порушенням у сфері економіки та ліквідує податкову міліцію.

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №3959-1 про внесення змін до адміністративного і кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки.

Новостворений правоохоронний орган покликаний займатися кримінальними порушенням у сфері економіки та ліквідує податкову міліцію.

Загалом у БЕБ планують працевлаштувати 4 тисячі працівників - як у центральний апарат, так і в регіональні відділення.

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Вадима Мельника головою Державної фіскальної служби шляхом укладення з ним контракту про проходження держслужби на період дії карантину.

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Економічна правда