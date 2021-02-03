Повноваження Бюро економічної безпеки: Рада схвалила законопроєкт

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №3959-1 про внесення змін до адміністративного і кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Зокрема, законопроєкт вносить зміни у Кодекс про адмінпорушення:

визначається відповідальність працівників Бюро економічної безпеки, які мають спеціальні звання, за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами;

передбачається адміністративна відповідальність за незаконне використання найменування та ознак належності до Бюро економічної безпеки.

"У Кримінальному кодексі вводиться відповідальність за шахрайство з податком на додану вартість, як окремий вид кримінального правопорушення, розслідування якого віднесено до компетенції Бюро економічної безпеки України.

Визначення окремого складу злочину щодо шахрайства з податком на додану вартість надасть можливість задля ефективного розслідування фактів розкрадання або заволодіння бюджетними коштами у вигляді податку на додану вартість, а також дозволить уникати суперечності між правоохоронними органами під час визначення складів злочинів за статтею 191 ККУ", - йдеться у повідомленні.

Також у Кримінальному процесуальному кодексі визначається основна та додаткова підслідність Бюро економічної безпеки України.

Крім цього, за оперативними підрозділами БЕБ закріплюються повноваження здійснення негласних слідчих (розшукових) дій. Також пропонуються інші зміни для належного досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки", створення правоохоронного органу, який займатиметься кримінальними порушенням у сфері економіки та ліквідує податкову міліцію.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №4090, який встановлює терміни ліквідації податкової міліції.

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Економічна правда