Мінфін продав держоблігацій на майже 9 мільярдів
12 січня на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 8,9 мільярда гривень.
Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.
На аукціонах було запропоновано 5 випусків держоблігацій: 4 у національній валюті та 1 - доларовий.
Від продажу гривневих облігацій залучили 7,6 мільярда гривень. Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними:
- 6 місяців за ставкою 10,73%;
- 1 рік за ставкою 10,69%;
- 2 роки за ставкою 11,85%;
- 3 роки за ставкою 12,15%.
Від продажу річного доларового випуску залучили 48,2 мільйона доларів за середньозваженою ставкою 3,8%.
Нагадаємо:
На першому цьогоріч аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 5 січня Мінфін залучив 8,7 мільярда гривень.
За грудень 2020 року Мінфін продав держоблігацій на 115,9 мільярда гривень.
Економічна правда
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