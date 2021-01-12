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Мінфін продав держоблігацій на майже 9 мільярдів

Вівторок, 12 січня 2021, 17:54
 

12 січня на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 8,9 мільярда гривень.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

На аукціонах було запропоновано 5 випусків держоблігацій: 4 у національній валюті та 1 - доларовий.

Від продажу гривневих облігацій залучили 7,6 мільярда гривень. Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними:

  • 6 місяців за ставкою 10,73%;
  • 1 рік за ставкою 10,69%;
  • 2 роки за ставкою 11,85%;
  • 3 роки за ставкою 12,15%.

Від продажу річного доларового випуску залучили 48,2 мільйона доларів за середньозваженою ставкою 3,8%.

Нагадаємо:

На першому цьогоріч аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 5 січня Мінфін залучив 8,7 мільярда гривень.

За грудень 2020 року Мінфін продав держоблігацій на 115,9 мільярда гривень.

Економічна правда

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