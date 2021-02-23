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Вітренко: Зроблю Енергоатом та Центренерго прибутковими, якщо стану міністром

Вівторок, 23 лютого 2021, 09:00
 

Кандидат на першого віцепрем’єра - міністра енергетики Юрій Вітренко обіцяє зробити прибутковими державні підприємства Енергоатом та Центренерго.

Джерело: Вітренко в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова Вітренка: "У мене є конструктивна пропозиція до представників опозиції. Давайте ви проголосуєте за мене на кандидатуру першого віцепрем’єра – міністра, я зроблю так, щоб Енергоатом, Центренерго були прибутковими, щоб ми позбулися критичної залежності від будь-яких енергоносіїв з Росії.

Це питання держави. Давайте ми, як держава, зробимо так, щоб державні компанії були прибутковими, ми, як держава, були сильними і не залежали він поставок енергоносіїв з Росії"

Деталі: У студії співголова фракції "Європейської солідарності" Артур Герасимов запевнив, що його політсила не підтримає кандидатуру Вітренка.

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль занепокоєний питанням збиткової діяльності "Енергоатома". За його словами держкомпанія отримує мільярд гривень збитків щомісяця. 

У лютому 2021 року у "Центренерго" заявили про збитки і просять уряд знизити ціну на газ.

Юрія Вітренка, кандидатуру якого вже двічі виносили на голосування парламенту, спробують втретє призначити першим віцепрем'єром - міністром енергетики.

Роман Петренко, УП

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Енергоатом Центренерго Міненергетики уряд

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