Заступник Єрмака: Розробляється програма фінансового лізингу на житло під 5%

Мінфін спільно з профільними комітетами Верховної Ради розробляє програму фінансового лізингу на житло в межах 5% річних.

Про це під час форуму "Україна 30. Інфраструктура" заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Фінансовий лізинг - це окрема програма, якою також займається Міністерство фінансів разом з профільними комітетами Верховної Ради. Ми будемо мати іпотеку під 7% і фінансовий лізинг, сподіваємося, під 5%", - сказав він.

За словами Тимошенка, програмою фінансового лізингу зможуть скористатися медичні працівники, військові, педагоги, поліцейські та соціально незахищені верстви населення.

"Сподіваємось, що ми зможемо це зробити також для внутрішньо переміщених осіб. Це те, про що багато-багато років говорили, але механізму фактично не було. Ми знайшли такий механізм", - зазначив заступник голови ОП.

"Зараз ми працюємо разом з Міністерством фінансів, з Нацбанком, щоб вийти на доступну та зрозумілу кожному громадянину іпотеку", - додав він.

"Сподіваюся, що в першому півріччі, як поставив завдання президент, ця іпотека і фінансовий лізинг будуть запущені. І це дасть найголовніше - житло людям. Друге - величезний мультиплікатор економіки", - резюмував Тимошенко.

Нагадаємо:

У Мінфіні планують у рамках програми "Доступна іпотека під 7%" видати у 2021 році 5 млрд грн кредитів для 5 тисяч сімей.

Відшкодування за іпотекою під 7% стане доступною з 1 березня, водночас, уряд працюватиме над можливість іпотечного кредитування під 5% у 2021 році.

Витрати бюджету на компенсацію відсоткової ставки за нещодавно ухваленою програмою "Доступної іпотеки" можуть сягати 5 мільярдів гривень за умови щорічного зростання іпотечного портфелю 30%.

Уряд затвердив постанову щодо "доступної іпотеки": ставку за кредитами визначили в межах 7% річних.

Економічна правда